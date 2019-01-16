2019-01-16T08:41:44+03:00
Происшествия

Ушибы и сломанный нос: двое детей оказались под колесами машин в двух районах города

В обоих случаях школьники переходили дорогу вне «зебры»
Надежда ЯРКОВА
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Мальчик выбежал на дорогу под колеса машины вне пешеходного перехода. Фото: МВД по Новосибирской области.Мальчик выбежал на дорогу под колеса машины вне пешеходного перехода. Фото: МВД по Новосибирской области.
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В Новосибирске за один день в авариях на улицах города пострадали двое детей, переходивших дорогу вне пешеходного перехода.

ДТП случились во вторник, 15 января в Октябрьском и Центральном районах Новосибирска.

— 15 января в 12:30 в Октябрьском районе на улице Панфиловцев водитель за рулем Nissan Presea, ехавший в сторону улицы Никитина, напротив дома №9 сбил 8-летнего мальчика, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля вне зоны пешеходного перехода. После ДТП ребенок был доставлен в больницу с перелом костей носа,- рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

В этот же день вечером, в 18:30 в Центральном районе на улице Державина водитель за рулем «Митсубиси Делика», ехавший со стороны Красного проспекта в сторону улицы Советская, напротив дома № 1 сбил 8-летнюю девочку.

— Ребенок также переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода,- отметили в ведомстве, добавив, что девочка получила ушибы и ссадины лица и ноги.

Девочка получила ссадины и ушибы в аварии на дороге. Фото: МВД по Новосибирской области.

Девочка получила ссадины и ушибы в аварии на дороге. Фото: МВД по Новосибирской области.

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