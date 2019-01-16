Ребенок в колодце: прокуратура проверяет работу коммунальщиков в Колывани

СЕГОДНЯ 05:56 2019-01-16T05:56:35+03:00

В Колывани прокуратура проводит проверку после случая с упавшим в открытый люк ребенком

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Девятилетний мальчик провалился в открытый канализационный люк во время игры во дворе с другими детьми.

— С 11 января в ООО «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства Колывань» прокуратура проводит проверку по факту падения ребенка в открытый канализационный люк, который расположен рядом с жилыми домами по улице Гололобовой в поселке,- рассказали в пресс-службе ведомства, добавив, что прокуратура принципиально оценит бездействие должностных лиц управляющей компании.

Ирнцидент произошел 10 января в рабочем поселке Колывань Новосибирской области. Возле дома №5 по ул. Гололобова оказался незакрытый канализационный люк, в него и провалился девятилетний мальчик. Пока он барахтался в ледяной воде, друзья позвали на помощь. Вовремя подоспевшие взрослые вытащили пострадавшего.

Напомним, это не первый подобный случай в Колывани. Год назад в открытый люк упали два брата, тогда детей спасти не удалось.

В прокуратуре отметили, что при наличии оснований, по итогам проверки, к виновным в случившемся будут приняты меры.