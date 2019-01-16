Масштабное отключение: жители 200 домов в трех районах Новосибирска останутся без тепла и горячей воды

СЕГОДНЯ 04:56 2019-01-16T04:56:34+03:00

Сегодня без тепла и горячей воды на время ремонта останутся около 200 домов в трех районах. Фото: "КП" Архив

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В среду, 16 января, на время ремонтных работ на теплотрассах в трех районах Новосибирска, около 200 домов останутся на время отключены от тепла и горячей воды.

— Так в Заельцовском районе ремонтные работы в тепловой камере в районе дома №2 по улице Даргомыжского будут проводиться с 9 утра до 17 часов вечера. Под отключение от отопления и горячей воды попадают 111 жилых домов, три детских и два лечебных учреждения, а также 23 прочих объекта,- сообщили в пресс-службе СГК.

В Дзержинском районе энергетики заменят 5 метров внутриквартального трубопровода по улице Технической в районе дома 19. Работы будут проводиться с 10 до 18 часов, от отопления и горячей воды будут отключены 30 жилых домов и два прочих объекта.

— В Кировском районе энергетики проведут ремонтные работы в ЦТП по улице Палласа, 1. Работы будут проводиться с 11 до 14 часов. Без тепла и горячей воды на время ремонтных работ останутся 21 жилой дом, одно детское и одно лечебное учреждения и 6 прочих объектов,- добавили в пресс-службе компании, уточнив, что мэрия и управляющие компании были предупреждены об отключениях заранее.