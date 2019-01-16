2019-01-16T03:35:11+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 16 января будет минус 9 градусов

Какая погода ждет новосибирцев в среду, 16 января
Надежда ЯРКОВА
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Сегодня в городе будет небольшой снег.Сегодня в городе будет небольшой снег.Фото: Даба ДАБАЕВ
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Сегодня в городе будет небольшой снег и минус 9 градусов.

— В среду, 16 января в Новосибирске ожидается переменная облачность, ночью небольшой снег, слабая метель, днем в отдельных районах небольшой снег, на дорогах гололедица. Температура сегодня ночью и днем составит минус 9-11 градусов,- сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет западный со скоростью 4-9 метров в секунду, ночью возможны порывы до 14 м/с.

По области также ожидается переменная облачность, в отдельных районах небольшой снег, слабые метели, при прояснениях изморозь. На дорогах гололед. Дневная температура будет в пределах минус 9-14 градусов, к ночи морозы могут усилится до минус 19 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам обещают сегодня небольшой снег. Температура днем будет минус 9 градусов, к ночи похолодает до минус 13 градусов. В последующие дни погода сильно не изменится, а к выходным в городе обещает потеплеть до минус 4 градусов днем.

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