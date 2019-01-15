Пятерых уже увезли из квартиры: волонтеры рассказали о судьбе 40 кошек в однушке

СЕГОДНЯ 14:05 2019-01-15T14:07:08+03:00

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Волонтеры из Новосибирска продолжают спасать кошек из загаженного дома. Напомним, что 40 животных живут у одинокой пенсионерки в однокомнатной квартире. Женщина оказалась в больнице, а ее питомцы без присмотра. Их спасением занялись волонтеры благотворительного фонда «Варежка».

— Двух кошек забрала соседка, а еще пять определили во временные дома, — сообщили в группе фонда. — У одного кота мы заметили проблемы с мочеиспусканием, второй некастрированный обижал сородичей, и у одной из кошек мы обнаружили новообразование.

Также на передержке находятся еще двое животных, остальные пока на карантине. Их продолжают лечить от паразитов.

Если вы хотите помочь кошкам финансово, с покупкой корма и лекарств, то можно отправить деньги любым удобным способом:

— Новосибирский благотворительный фонд помощи животным «Варежка» р/с 40703810923220000018 ИНН получателя: 5404048720 БИК Банка: 045004774 Филиал «Новосибирский» АО «Альфа-Банк» Назначение платежа: благотворительный взнос

— Карта Сбербанка: 4276440016555994 Получатель: Стародуб Анна Леонидовна Привязана к номеру 8-960-786-77-32

— Карта Альфа-Банка: 4083972058712847 Получатель: Стародуб Анна Леонидовна Привязана к номеру 8-913-894-31-17