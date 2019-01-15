Он опять сбежит, дети будут плакать: хозяйка потерявшегося кота отказалась забирать его из приюта
Новосибирский приют домашних животных «Кошкино лукошко» в начале января опубликовал объявление в своей группе в соцсетях: принесли пушистого кота, дымчатого цвета. Кот большой, пушистый, вдруг хозяева найдутся?
Так и случилось, кроме восхищенных комментариев, попался отзыв некой Екатерины. Она прислала фото своего пропавшего кота и предположила, что это может быть именно он. Казалось бы, радостная весть — всегда приятно, когда пропавшие животные возвращаются домой. Но как только администратор группы попросил женщину приехать и посмотреть на питомца, последовала неожиданная реакция.
— Я-то решила его забрать, а муж мой не готов, так как вдруг он опять сбежит, и дети опять плакать и переживать будут. Плюс мы его лечили долго и очень дорого от цистита. И мы его вылечили, а он решил снова весной погулять. Мы не готовы снова это пройти. Короче как-то так. Мне очень жаль, — написала Екатерина.
После этого на голову бывшей хозяйки посыпались проклятья от подписчиков группы:
— Вы предатель, слабая женщина.
— Пусть все вам вернется бумерангом.
— Обыкновенная поганка! — пишут люди и зоозащитники.
Некоторые нашли на странице сибирячки в соцсетях фотографию из прошлого, когда Василий был еще котенком. «Новый член семьи!» — подписала снимок бывшая хозяйка. После этой истории женщина решила закрыть свою страницу от посторонних глаз.
Раньше малыша считали членом семьи...Фото: соцсети
Фото: соцсети