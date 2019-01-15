2019-01-15T13:57:45+03:00
Дом. Семья

Он опять сбежит, дети будут плакать: хозяйка потерявшегося кота отказалась забирать его из приюта

В соцсетях женщину называют «поганкой» и желают, чтобы «ей все вернулось бумерангом»
Екатерина КОМЯКОВА
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Кот Василий может и хотел бы вернуться домой, но хозяйка против. Фото: vk.com/cat_nskКот Василий может и хотел бы вернуться домой, но хозяйка против. Фото: vk.com/cat_nsk
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Новосибирский приют домашних животных «Кошкино лукошко» в начале января опубликовал объявление в своей группе в соцсетях: принесли пушистого кота, дымчатого цвета. Кот большой, пушистый, вдруг хозяева найдутся?

Так и случилось, кроме восхищенных комментариев, попался отзыв некой Екатерины. Она прислала фото своего пропавшего кота и предположила, что это может быть именно он. Казалось бы, радостная весть — всегда приятно, когда пропавшие животные возвращаются домой. Но как только администратор группы попросил женщину приехать и посмотреть на питомца, последовала неожиданная реакция.

— Я-то решила его забрать, а муж мой не готов, так как вдруг он опять сбежит, и дети опять плакать и переживать будут. Плюс мы его лечили долго и очень дорого от цистита. И мы его вылечили, а он решил снова весной погулять. Мы не готовы снова это пройти. Короче как-то так. Мне очень жаль, — написала Екатерина.

После этого на голову бывшей хозяйки посыпались проклятья от подписчиков группы:

— Вы предатель, слабая женщина.

— Пусть все вам вернется бумерангом.

— Обыкновенная поганка! — пишут люди и зоозащитники.

Некоторые нашли на странице сибирячки в соцсетях фотографию из прошлого, когда Василий был еще котенком. «Новый член семьи!» — подписала снимок бывшая хозяйка. После этой истории женщина решила закрыть свою страницу от посторонних глаз.

Раньше малыша считали членом семьи... Фото: соцсети

Раньше малыша считали членом семьи...Фото: соцсети

Фото: соцсети

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