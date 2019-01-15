Обновят три въезда: в этом году в Новосибирске начнется глобальная дорожная реконструкция

СЕГОДНЯ 13:14 2019-01-15T13:14:30+03:00

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В этом году три въезда в Новосибирск ждет преображение — улицы вошли в национальный проект, что позволит изменить и сделать эти участки более удобными за счет федеральных средств. Основные работы пройдут на улицах 2-я Станционная, Гусинобродское шоссе и Кедровой. Как отметил мэр Новосибирска, расширение Кедровой повысит транспортную доступность для жителей Родников.

— Вопрос, требующий решения в этом году: это строительство железнодорожного переезда и участка, соединяющего улицы Фадеева и Гребенщикова. Проблема «перезрела», о ней мы хорошо знаем, е надо решать. Цена вопроса — 85 миллионов рублей, — также отметил мэр.

Кроме того в этом году должен быть завершен первый этап строительства дороги по улице Титова, это 600 метров проезжей части шириной в четыре полосы.