Ждет принцессу: в Сибири продают замок за 135 миллионов рублей
Под Новосибирском в поселке Кудряши продают замок, а точнее коттедж с очень необычной архитектурой. Его хозяева построили в сосновом бору на берегу Оби.
— Участок 1,3 гектара. Есть во возможность увеличить площадь земли до 2,5, — отмечается в объявлении агентства недвижимости «Этажи». — Прямой выход на песчаный пляж.
Замок четырехэтажный, а также имеет один этаж под землей, лифт для комфортного передвижения и огромный остекленный бассейн. Коттедж хозяева хотят продать за 135 миллионов рублей.
Риелторы свои услуги оценивают в 1,3 миллиона рублей.
Территория огорожена высоким кирпичным забором с башенками. Фото: АН "Этажи"