Ждет принцессу: в Сибири продают замок за 135 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 13:07 2019-01-15T13:08:40+03:00

Стоимость своих услуг риелторы оценивают в 1,3 миллионов рублей. Фото: АН "Этажи"

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Под Новосибирском в поселке Кудряши продают замок, а точнее коттедж с очень необычной архитектурой. Его хозяева построили в сосновом бору на берегу Оби.

— Участок 1,3 гектара. Есть во возможность увеличить площадь земли до 2,5, — отмечается в объявлении агентства недвижимости «Этажи». — Прямой выход на песчаный пляж.

Замок четырехэтажный, а также имеет один этаж под землей, лифт для комфортного передвижения и огромный остекленный бассейн. Коттедж хозяева хотят продать за 135 миллионов рублей.

Риелторы свои услуги оценивают в 1,3 миллиона рублей.