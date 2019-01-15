План такой: в Новосибирске хотят достроить Дзержинскую линию метро к 2023 году

СЕГОДНЯ 12:33 2019-01-15T12:33:52+03:00

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Сегодня в мэрии Новосибирска обсуждались планы развития города на ближайшие годы. В том числе власти вспомнили про отчасти позабытые проекты по развитию общественного транспорта, а точнее — продлении Дзержинской ветки метрополитена. Мэр Анатолий Локоть рассказал об этих планах в рамках подготовки инфраструктуры к Молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в 2023 году.

— Надо закончить доработку проектно-сметной документации по подготовке Дзержинской линии метро. Без завершения Дзержинской линии считать, что мы подготовили город к проведению чемпионата нельзя. Ответственность колоссальная и времени осталось мало, — отметил мэр.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в свою очередь вспомнил про другой важный транспортный проект «Городская электричка»:

— Вокруг проекта сформировался непонятный пессимизм. Изначально это совместный проект Запдано-Сибирской железной дороги, Новосибирской области и города Новосибирска. И реализацию проекта никто не останавливал. Мы не останавливаемся в попытках привлечения средств федерального бюджета для более быстрой реализации проекта.