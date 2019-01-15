2019-01-15T12:29:52+03:00
Происшествия

Взяли спички и бумажные листы: два парня подожгли ночью «Лексус» во дворе дома в Ленинском районе

Инцидент произошел ночью в понедельник, 14 января в Ленинском районе
Надежда ЯРКОВА
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Двое молодых людей подожгли "Лексус" и как выяснилось, у них была "причина".Двое молодых людей подожгли "Лексус" и как выяснилось, у них была "причина".Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Парни, подозреваемые в поджоге «Лексуса», признались, что сделали это из-за конфликта с сыном владелицы машины.

— В полицию поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Киевская,24. Прибывшим на место полицейским хозяйка машины рассказала, что около половины первого ночи сработала сигнализация от ее автомобиля Lexus RX 300. Выглянув в окно, женщина увидела, что машина горит. В итоге огнем был поврежден левый подкрылок и покрышка переднего левого колеса. Эксперт криминалистического центра при осмотре места происшествия, нашел следы поджога: спички и бумажные листы со следами горючего,- рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №7 «Ленинский» установили, что к поджогу причастны двое жителей Ленинского района. В течение нескольких часов оба молодых человека — 16-ти и 19-ти лет были задержаны.

— Предварительно установлено, что мотивом совершения поджога стали неприязненные отношения с сыном владелицы автомобиля. Кроме этого, выяснилось, что ранее молодые люди уже привлекались к уголовной ответственности — за совершение кражи, а младший из них — за грабеж из цветочного салона, расположенного на проспекте Маркса,- добавили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье — умышленные уничтожение или повреждение имущества. Задержанным грозит до 5 лет тюрьмы.

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