2019-01-15T12:06:35+03:00
Общество

Жилье, дороги, образование, наука — Андрей Травников рассказал, как будет развиваться Новосибирск в ближайшие годы

Основные направления и условия для развития были озвучены на расширенном аппаратном совещании в мэрии
Екатерина КОМЯКОВА
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Андрей Травников озвучил конкретные направления развития областного центра. Фото: nso.ruАндрей Травников озвучил конкретные направления развития областного центра. Фото: nso.ru
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2019 год для региона и города — это полномасштабный старт национальных программ, инициированных президентом страны. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников озвучил стратегические направления, которые являются первоочередными на ближайшие годы. Это национальные проекты «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Демография» и «Образование», проект «Академгородок 2.0» и подготовка к Молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году.

Также в ходе совещания Андрей Травников отметил положительные результаты сотрудничества региональных и городских властей:

— Взаимоотношения, которые сложились, позволят нам совместно с городскими властями эффективно решать проблемы города, задачи по его развитию. Уверен, все, что запланировано, будет успешно выполнено. И к 2020 году мы подойдем с хорошими результатами и новыми глобальными планами, — подчеркнул Андрей Травников.

Регион намерен оказывать всю необходимую Новосибирску поддержку при решении текущих и стратегических задач. Городские власти, в свою очередь, должны обеспечить эффективную реализацию проектов федерального и регионального уровней.В этом году из регионального бюджета на реализацию различных проектов городу будет выделен 21 млрд. рублей.

Если говорить о конкретных показателях, то к 2024 году планируется расселить почти 108 тысяч кв.м аварийного жилья, в ближайшее время — увеличить в два раза количество мест для ребятишек до трех лет в яслях, продолжится работа с проблемными долгостроями и работа над проектом «Городская электричка».

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