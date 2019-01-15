2019-01-15T12:36:06+03:00
Общество

Минус 45 градусов: аномальные морозы помешали самолету из Новосибирска приземлиться в аэропорту Якутска

Самолет из Новосибирска не смог приземлиться в Якутске из-за аномально низкой температуры и отсутствии видимости
Надежда ЯРКОВА
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Отсутствие видимости из-за сильного мороза помешало самолету из Новосибирска приземлиться в Якутске. Фото: Саргыланы Сандар, yks.aero.Отсутствие видимости из-за сильного мороза помешало самолету из Новосибирска приземлиться в Якутске. Фото: Саргыланы Сандар, yks.aero.
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Сегодня, 15 января, утром в аэропорту «Якутск» температура опустилась до минус 45 градусов, метеорологическая видимость была всего 250 метров.

— Аэропорт работает по фактической погоде, все вылеты совершаются по расписанию. Центральные рейсы: Москва — Якутск, Новосибирск — Якутск, Москва — Якутск и Новосибирск — Якутск прибыли в аэропорт в штатном режиме. Однако рейс 3251 авиакомпании «Глобус», летевший из Новосибирска, по метеослувиям был отправлен на запасной аэродром в город Мирный,- сообщает пресс-служба аэропорта «Якутск».

В пресс-службе добавили, что дополнительная информация по этому рейсу появится сегодня в 15:00.

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