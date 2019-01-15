Новосибирск попал в список мегаполисов с высоким качеством жизни

СЕГОДНЯ 09:57 2019-01-15T09:57:48+03:00

Новосибирск занял 206-е место в рейтинге городов с высоким качеством жизни. Фото: Даба ДАБАЕВ

Новосибирск занял 206-е место из 226 в рейтинге комфортных для жизни городов

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Сервис Numbeo опубликовал рейтинг городов с высоким качеством жизни, в него попали пять российских городов, в их числе Новосибирск.

Эксперты составили рейтинг городов мира по качеству проживания. В рейтинг попали 226 мегаполисов со всего мира, в том числе — пять российских городов.

— Города оценивались по следующим восьми показателям: безопасность, здравоохранение, стоимость жизни, соотношение цен на недвижимость и доходов населения, покупательская способность населения, транспортная загруженность, уровень загрязнения окружающей среды и климат,- отметили составили рейтинга.

В пятерку лучших вошли города: Канберра, Эйндховен, Роли, Аделаида и Цюрих. Самыми худшими для проживания городами оказались Манила, Пекин, Дакка, Лагос и Каракас.

Также в список комфортных для проживания городов попали пять российских, причем Новосибирск занял среди них самое последнее, 206-е место.

Так Нижний Новгород занял 109-е место в рейтинге, Санкт-Петербург — 182-е, Москва- 191-е и Екатеринбург- 199-е.