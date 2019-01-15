Подозреваемых в жестоком убийстве бердчанки арестовали на 1 месяц и 27 дней

СЕГОДНЯ 08:49 2019-01-15T09:02:22+03:00

Стас и Дмитрий- задержанные по подозрению в убийстве женщины. Фото: СОЦСЕТИ.

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Предполагаемых убийц бердчанки арестовали на 1 месяц и 27 дней. Убийство мужчины совершили во время осмотра машины, которую она приехала показать потенциальным покупателям- они же оказались и убийцами автомобилистки.

— В понедельник, 14 января суд избрал меру пресечения для предполагаемых убийц жительницы Бердска Ирины Синельниковой. Обоим избрана мера пресечения в виде заключения под стражей на срок 1 месяц 27 дней,- рассказали в пресс-службе Бердского городского суда.

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Сообщение о пропаже 34-летней жительницы Бердска Ирины Синельниковой появилось 11 января. Женщина с утра уехала на своем автомобиле «Пежо-407» 2008 года выпуска встретиться с потенциальными покупателями машины, а домой так и не вернулась. Убийцами оказались двое жителей того же Бердска. Они задушили женщину во время осмотра машины, после направились в Кемерово, где продали авто перекупу, а труп женщины скрыли по дороге. Однако вскоре подозреваемых удалось найти и задержать.

У погибшей остался муж и двое детей.