2019-01-15T09:02:22+03:00
Происшествия

Подозреваемых в жестоком убийстве бердчанки арестовали на 1 месяц и 27 дней

Подозреваемых в убийстве 34-летней Ирины Синельниковой жителей Бердска оставили под стражей
Надежда ЯРКОВА
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Стас и Дмитрий- задержанные по подозрению в убийстве женщины. Фото: СОЦСЕТИ.Стас и Дмитрий- задержанные по подозрению в убийстве женщины. Фото: СОЦСЕТИ.
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Предполагаемых убийц бердчанки арестовали на 1 месяц и 27 дней. Убийство мужчины совершили во время осмотра машины, которую она приехала показать потенциальным покупателям- они же оказались и убийцами автомобилистки.

— В понедельник, 14 января суд избрал меру пресечения для предполагаемых убийц жительницы Бердска Ирины Синельниковой. Обоим избрана мера пресечения в виде заключения под стражей на срок 1 месяц 27 дней,- рассказали в пресс-службе Бердского городского суда.

«Люди топли в снегу по пояс» - поисковики «Лизы Алерт» рассказали, как искали Ирину Синельникову. Радио «Комсомольская правда» (98,3 FM).

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Сообщение о пропаже 34-летней жительницы Бердска Ирины Синельниковой появилось 11 января. Женщина с утра уехала на своем автомобиле «Пежо-407» 2008 года выпуска встретиться с потенциальными покупателями машины, а домой так и не вернулась. Убийцами оказались двое жителей того же Бердска. Они задушили женщину во время осмотра машины, после направились в Кемерово, где продали авто перекупу, а труп женщины скрыли по дороге. Однако вскоре подозреваемых удалось найти и задержать.

У погибшей остался муж и двое детей.

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