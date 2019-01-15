2019-01-15T07:51:15+03:00
Общество

Разные ценности: Парижская опера отказалась от постановки с Сергеем Полуниным после скандального поста в соцсетях

Парижская опера отказалась от сотрудничества с известным танцором после его резкого высказывания о полных людях
Надежда ЯРКОВА
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Сергей Полунин: кадр из фильма «Щелкунчик и четыре королевства»Сергей Полунин: кадр из фильма «Щелкунчик и четыре королевства»
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Парижская опера, где Сергей Полунин должен был участвовать в постановке «Лебединое озеро», отозвала для него приглашение после его скандального высказывания в соцсетях о людях с лишним весом.

— В связи с публичными заявлениями Сергея Полунина, директор по танцам Орели Дюпон приняла решение больше не приглашать артиста. Ценности артиста не соответствуют ценностям учреждения, — говорится в сообщении на официальной странице театра Opéra de Paris в Twitter.

Напомним, постоянный приглашенный артист новосибирского оперного театра Сергей Полунин раскритиковал и сурово высказался о полных людях. На своей страничке в «Инстаграме» он предложил, как вести себя с ними. Его пост вызвал бурю негодования и негативных эмоций со стороны подписчиков, которые не ожидали таких резких слов от популярного танцора.

Недавно Сергей Полунин сыграл роль в новом фильме студии Disney «Щелкунчик и четыре королевства». В Новосибирском оперном театре Полунин участвовал постановках «Жизель», «Лебединое озеро», «Спартак», «Дон Кихот» и многих других. Танцевал он и в балете «Щелкунчик» исполняя главную партию.

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