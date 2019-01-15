2019-01-15T08:47:21+03:00
Общество

Около 350 тысяч рублей: преподаватель пойдет под суд за взятки от студентов

В Новосибирске в одном из крупных вузов доцент кафедры принимал от студентов деньги за зачеты
Надежда ЯРКОВА
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Экс-преподаватель пойдет под суд за взятки от студентов.Экс-преподаватель пойдет под суд за взятки от студентов.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Бывший доцент кафедры «Управление эксплуатационной работой» пойдет под суд за получение взяток и служебный подлог.

— По версии следствия, он в период с 2016 по 2017 год систематически получал от студентов взятки, причем суммы взяток составили от 34 до 43 тысяч рублей. Взамен преподаватель ставил отметки о сдаче зачетов без их фактической сдачи. Общая сумма полученных обвиняемым взяток составила 345 тысяч рублей,- рассказала старший помощник руководителя Западно-Сибирского СУТ СК России Наталия Яковлева.

Новосибирский следственный отдел на транспорте завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего доцента. Он обвиняется в получении взяток и служебном подлоге. Всего следствием собраны и направлены в суд доказательства 18 фактов, связанных с получением взяток и служебным подлогом.

Сейчас уголовное дело направлено в суд, где будет рассмотрено по существу.

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