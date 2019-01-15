«Выглядит так, как будто он вчера умер»: новосибирцы переживают за попугая из торгового центра

СЕГОДНЯ 06:09 2019-01-15T06:09:54+03:00

В торговом центре Новосибирска предлагают фото с живым попугаем и обезьянкой, однако их вид пугает новосибирцев

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Новосибирцы опасаются за состояние попугая и обезьянки, с которыми предлагают фотографироваться в торговом центре «Сан Сити».

— Попугай явно нездоров. Посмотрите на перья. Владельцы попугаев и так ужаснутся, а для незнакомых с ними поясню: это не просто «птичка растрепанная и грязненькая». Здоровые птицы тщательно следят за собой. Им нужен постоянный доступ к свежей воде, зернам, орехам, фруктам, минералам, точить клюв (на фото у ара видно переросший) и тихий уголок для полуденного отдыха. От стрессов и плохих условий птицы заболевают и умирают. При этом фото-точка в «Сан Сити» с попугаем и обезьянами работает каждый день с 12 и до закрытия ТЦ, то есть до 22 часов,- написал на сервисе отзывов Фламп возмущенный житель Новосибирска под ником kosheff.d.

Попугай ара вынужден весь день сидеть на жордочке в торговом центре. Фото: novosibirsk.flamp.ru.

По словам работающих в этом же ТЦ продавцов, работает фото-точка здесь долго, с декабря.

— У ара — не нормальное состояние. «Сан Сити» — не нормальная среда для птицы. Про обезьянок не берусь судить, о них ничего не знаю. Выглядели аккуратными. Но тоже — а вам слабо с 11 до 22 на поводке в костюмчике? Без нормального кормления, справления нужды и отдыха? — возмущается мужчина.

Он добавил, что когда решил снять животных на видео, то получил от хозяина животных порцию крепких оскорблений.

Сибиряки сейчас активно обсуждают ситуацию с эксплуатацией животных в торговом центре. Среди них идут жаркие споры, в которых, судя по комментариям, участвуют и владельцы попугая и обезьянки. Но большинству сибиряков животных жалко, вот что они пишут об этом:

— Я также поругалась с этим товарищем, когда сказала, что попугай выглядит так, будто он вчера умер. Жаль этих животных,- написала возмущенная сибирячка.

— Я, конечно, не ветеринар. Но по фото и не вооруженным глазом видно, что с птицей не все в порядке! Прям очень сомневаюсь, что за этим строго следят,- отмечает второй комментатор.

— Гадость. Реально гадость. Удивительно, что есть люди, которые делаю фото с попугаем. Позорище. Автор молодец, побольше таких людей,- добавляет третий.