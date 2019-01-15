2019-01-15T04:46:12+03:00
Общество

Вонь и тараканы: сибирячка превратила свою квартиру в мусорную свалку, а страдали — соседи

Соседи женщины задыхались от вони: приставы помогли освободить квартиру женщины от мусора
Надежда ЯРКОВА
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Женщина превратила свою квартиру в мусорную свалку и развела там насекомых.Женщина превратила свою квартиру в мусорную свалку и развела там насекомых.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Женщина превратила свою квартиру в свалку и рассадник насекомых, но при этом никого туда не пускала — приставы помогли администрации попасть в квартиру для уборки мусора и дезинфекции помещения.

— В Новосибирской области 41-летняя женщина на протяжении долгого времени собирала и хранила мусор в своей квартире. Из-за этого вскоре в помещении завелись тараканы и неприятные запахи. В условиях полной антисанитарии насекомых становилось все больше не только в квартире женщины, но и у соседей, а также на лестничной площадке в подъезде. Жильцы дома несколько раз обращались с жалобами на соседку, в результате чего администрация Татарска собрала комиссию, чтобы обследовать квартиру. Но женщина не только не открывала им двери, но при этом нецензурно обругала,- рассказали в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

Тогда представители администрации обратились в суд, который удовлетворил исковые требования о предоставлении доступа в помещение.

— Исполнительный документ о праве предоставить доступ в квартиру представителям администрации Татарска и сотрудникам МУП «ДМХ» для уборки мусора и дезинфекции жилого помещения поступил в отдел судебных приставов по Татарскому и Усть-Таркскому районам Новосибирской области. Приставы вместе с участковым, а также сотрудниками МУП «ДМХ» и Татарской центральной районной больницы все -таки смогли попасть в квартиру,— добавили в ведомстве. — В квартире и подъезде была проведена дезинфекция от насекомых.

Решение суда исполнено в полном объеме.

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