2019-01-15T04:04:25+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 15 января по области потеплеет до минус 2 градусов

Какая погода ждет новосибирцев во вторник, 15 января
Надежда ЯРКОВА
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Сегодня днем потеплеет до минус 2 градусов.Сегодня днем потеплеет до минус 2 градусов.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Сегодня в городе ожидается потепление до минус 2 градусов по области, в Новосибирске — до минус 7 градусов днем.

— Во вторник, 15 января в Новосибирске будет переменная облачность, без осадков, в конце дня в отдельных районах небольшой снег. На дорогах гололедица. Температура днем составит минус 7-9 градусов, к ночи похолодает до минус 12-14 градусов,- сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет южный со скоростью 4-9 метров в секунду.

По области также ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем в отдельных районах небольшой снег, слабые метели. При прояснениях изморозь, на дорогах гололедица. Дневная температура будет в пределах минус 2-7 градусов, местами до минус 12 градусов. Ночная около минус 9-14 градусов, при прояснениях до минус 23 градусов.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам сегодня небольшой снег. Температура днем будет минус 7 градусов, к ночи опустится до минус 9 градусов. В последующие дни характер погоды сильно не изменится, ожидаются садки в виде снега.

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