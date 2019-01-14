2019-01-14T21:20:26+03:00
Общество

Как-то непатриотично: девушки в коротеньких топах станцевали на фоне британского флага

Почему Настя Мазалюк выбрала такой антураж, сама девушка не объясняет
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Танец девушек подписчикам понравился. Фото: стоп-кадр.Танец девушек подписчикам понравился. Фото: стоп-кадр.
Изменить размер текста:

Настя Мазалюк любит удивлять своих подписчиков веселыми танцами, но на этот раз, кажется, перещеголяла саму себя. Девушка вместе с подругой станцевала на фоне британского флага:

- Ждали? Я очень ждала своего выздоровления! Скажите, как вам? – написала в посте с роликом девушка.

Мы попросили Настю объяснить, почему она выбрала такой необычный антураж. Но девушка на этот вопрос отвечать не стала. Так что остается только гадать: то ли Настя привет друзьям в Лондон передавала, то ли просто интерьер понравился, и о флаге сибирячка даже не задумывалась. Но получилось как-то непатриотично. Хотя сам танец ее подписчикам понравился:

- Как всегда на высоте, - пишут одни.

- Круто, - считаю другие.

- Красотки! Как обычно видео - огонь, - не скупятся на комплименты танцующим сибирячкам третьи.

Девушки в коротеньких топах станцевали на фоне британского флага.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Задолжал 4 миллиона рублей: директора кофейни будут судить за невыплату зарплаты
Между мужчиной и женщиной: девушки на каблуках показали танец андрогинов
Пернатые модели: новосибирец фотографирует птиц, обманывая их щебетом из мобильника
Глухая пробка: в Калининском районе авария из двух иномарок парализовала движение машин
Тысячи проклятий: убийц автомобилистки начали травить в соцсетях, от них отказались друзья
Видели на станции: под Новосибирском пропал пожилой сибиряк без левого глаза
Предупреждение водителям: в Ленинском районе сузили проезжую часть
Пока охранял: из сейфа в новосибирской школе пропали 25 тысяч рублей
Новая пятилетка: Новосибирская область планирует увеличить объемы экспорта зерна
Посреди трассы: новосибирский автобус с девятью пассажирами заглох ночью, не доехав до Чемала
Из горящей квартиры спасли двух детей: женщина с отравлением угарным газом — в больнице
60 жилых домов и шесть детских садов: жителей центра предупредили о глобальном отключении тепла и горячей воды
Контейнеров не хватает: сибиряки продолжают жаловаться на растущие кучи мусора
Погода на день в Новосибирске: 14 января потеплеет до минус 7 градусов
Трое суток в бинокле: палец юной сибирячки спасали напильником
Плюс сутки в Сочи: Новосибирцы застряли в южном аэропорту
Первая победа в этом году: «Сибирь» обыграла «Салавата Юлаева»
Наркоторговец от сохи: в Новосибирской области задержали селянина с двумя килограммами наркотиков
А кто это у нас такой страшный: сибирячка сняла видео с пушистым Брэдом Питтом и зеркалом
Нашли убитой: сибирячку задушили «покупатели» автомобиля