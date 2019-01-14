Как-то непатриотично: девушки в коротеньких топах станцевали на фоне британского флага
Настя Мазалюк любит удивлять своих подписчиков веселыми танцами, но на этот раз, кажется, перещеголяла саму себя. Девушка вместе с подругой станцевала на фоне британского флага:
- Ждали? Я очень ждала своего выздоровления! Скажите, как вам? – написала в посте с роликом девушка.
Мы попросили Настю объяснить, почему она выбрала такой необычный антураж. Но девушка на этот вопрос отвечать не стала. Так что остается только гадать: то ли Настя привет друзьям в Лондон передавала, то ли просто интерьер понравился, и о флаге сибирячка даже не задумывалась. Но получилось как-то непатриотично. Хотя сам танец ее подписчикам понравился:
- Как всегда на высоте, - пишут одни.
- Круто, - считаю другие.
- Красотки! Как обычно видео - огонь, - не скупятся на комплименты танцующим сибирячкам третьи.
Девушки в коротеньких топах станцевали на фоне британского флага.