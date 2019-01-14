Задолжал 4 миллиона рублей: директора кофейни будут судить за невыплату зарплаты

СЕГОДНЯ 15:55 2019-01-14T15:55:50+03:00

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Новосибирские следователи передают в суд дело 42-летнего генерального директора ООО «Трэвэлерс кофе»: его обвиняют в том, что сотрудник кофейни не получал зарплату несколько месяцев.

- С ноября 2017 года по март 2018 года генеральный директор организации не выплачивал зарплату исполнительному директору ООО «Трэвэлерс кофе»: долг составил более 4 миллионов рублей, - пояснили в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области. - В то же время на счетах организации в этот период имелись средства, чтобы погасить задолженность.

Мужчине предъявили обвинение по части 2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная руководителем организации из корыстной и иной личной заинтересованности). Генеральному директору грозит штраф в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей либо до трех лет лишения свободы.