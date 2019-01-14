Между мужчиной и женщиной: девушки на каблуках показали танец андрогинов

СЕГОДНЯ 15:23 2019-01-14T15:23:00+03:00

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Юлианна Кобцева родом из Новосибирска, но сейчас живет в Москве и учит танцам столичных девушек. Вместе со своими ученицами сибирячка сняла новый ролик про андрогинов.

- Эта работа сложна, прежде всего, актерским переживанием, проживанием истории и наполнением. Основной посыл - люди-андрогины. Идентифицирующие себя как находящиеся между мужчиной и женщиной или же бесполые, - объясняет задумку видео Юлианна. - Идея работы про андрогинность мне пришла еще давно. Трек в моей музыкальной библиотеке тоже присутствовал несколько лет. Но в какой-то момент всё сошлось в одну картинку.

Сам ролик снимали в московском танцевальном центре.

- Не могу сказать, что всё шло гладко. Я требовала от учениц настоящего профессионального вклада и ответственности, а начинающим танцорам некоторые задачи очень трудно словить «на лету», - говорит сибирячка. - Костюмов не было - одежда у девочек собственная, ибо мне нравится подчеркивать индивидуальность каждой.

Зато результат пользователей соцсетей впечатлил:

- Это смотрится божественно, особенно под такую чудесную музыку! Крутая работа! - хвалят девушку одни.

- В самую душу: и по стилю, и по музыке. Очень оригинальная работа! – не скупятся на комплименты вторые.

- Они красивые и фантастические! – считают третьи.