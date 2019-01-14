Пернатые модели: новосибирец фотографирует птиц, обманывая их щебетом из мобильника

СЕГОДНЯ 13:25 2019-01-14T13:26:35+03:00

Житель Новосибирска часами просиживает в засаде в машине, чтобы сделать красивые кадры на природе

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Новосибирец Денис Жбир имеет необычное хобби: он ездит на машине в поисках редких кадров птиц.

— Например, желтоголового королька и зимородка я очень давно хотел сфотографировать, узнал, что они обитают у нас в парках Новосибирска. Королька нашел в дендропарке, в лиственницах. Обычно я подхожу, включаю на телефоне звук птицы, как она щебечет, и она буквально секунд на 15-20 прилетает, понимает, что ее обманули, никого нет и улетает, но этого времени хватает для того, чтобы сделать снимок, — рассказал «КП»—Новосибирск» Денис Жбир.

Королька удалось поймать в кадр в новосибирском дендропаркеФото: Денис Жбир.

Новосибирец добавил, что снимает птиц везде, где застанет их. Чаще всего везет по дороге в Алтайский край.

— Мы ехали вдоль дороги в Алтайском крае возле села Заковряшино, а мимо пробегали куропатки. Из окна и получилось сделать кадр. Вот как эту куропатку, так и где-то 70% птиц я снимаю из машины, так проще, они не улетают, не пугаются, а, как только начинаешь выходить, они разлетаются, — отметил Денис.

Еще одну интересную птицу — золотистую щурку, она же — пчелоедка, Денису удалось снять в Ростовской области, куда он приехал в гости к родителям.

Фото белой совы - первое в этом году. Фото: Денис Жбир.

— Там этих птиц много. Но они не подпускают к себе, боязливые. За ними, чтобы сделать кадр, тоже «охотился», пытался в засаде сидеть, но они все понимали, боязливые птички. Поэтому кадры тоже сделаны из машины, — поделился фотограф.

Овсянку удалось снять на новогодних праздниках. Фото: Денис Жбир.

Попадают в кадр и крупные пташки. Например, есть свежее фото полярной совы.

— Я поехал на новогодние праздники в село Заковряшино, самый первый кадр в этом году, который я сделал — это была эта сова. Возле дороги стояли столбы и на одном из них она сидела. Давно хотел ее сфотографировать, — радуется удачи новосибирец.