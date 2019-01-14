Глухая пробка: в Калининском районе авария из двух иномарок парализовала движение машин

СЕГОДНЯ 11:50 2019-01-14T11:50:57+03:00

Сегодня днем сразу несколько аварий произошли в разных районах города

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Сегодня днем, 14 января авария двух иномарок парализовала движение в Калининском районе.

— На Богдана Хмельницкого, за остановкой «Писемского» в сторону НЗХК, произошло столкновение двух легковушек. Движение парализовано в обоих направлениях, пробка от ДК имени Горького и на улице Учительской в сторону Богдана Хмельницкого,- рассказал очевидец в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «Вконтакте».

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» скорость движения машин на этом участке составляет не больше 10-15 км/ч, а местами 2 км/ч. В целом ситуация на дорогах города на данный момент оценивается в 5 балов.

Также авария случилась на пересечении улиц Ипподромской и Танковой. Там дорогу не поделили Subaru Forester и Mitsubishi Pajero. После столкновения оба заскочили на сугробы. По предварительной информации, пострадала водитель «Паджеро». На месте работают сотрудники ГИБДД.