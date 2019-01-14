Видели на станции: под Новосибирском пропал пожилой сибиряк без левого глаза
Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут 62-летнего Александра Митянина, проживающего в Искитимском районе Новосибирской области.
— В последний раз его видели на станции Евсино в Искитимском районе 6 января последний раз, с тех пор местонахождение неизвестно. Возможно, мужчина может находиться в Новосибирске,- говорится в ориентировке.
Приметы пропавшего: рост 160 сантиметров, телосложение: нормальное, глаза карие, волосы седые. В день пропажи был одет в черно-белую куртку, черные брюки, черные кроссовки и черную шапку.
Из особых примет: у мужчины нет левого глаза.
Всех, кто что- либо знает о том, где сейчас находится Александр Митянин, просят позвонить по телефону: 8-800- 700-54-52 либо 112.
Пропавший мужчина может быть в Новосибирске. Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт".