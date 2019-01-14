2019-01-14T10:25:43+03:00
Общество

Видели на станции: под Новосибирском пропал пожилой сибиряк без левого глаза

Пропавший из области мужчина может находиться в Новосибирске
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Мужчина пропал больше недели назад. Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт".Мужчина пропал больше недели назад. Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт".
Изменить размер текста:

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут 62-летнего Александра Митянина, проживающего в Искитимском районе Новосибирской области.

— В последний раз его видели на станции Евсино в Искитимском районе 6 января последний раз, с тех пор местонахождение неизвестно. Возможно, мужчина может находиться в Новосибирске,- говорится в ориентировке.

Приметы пропавшего: рост 160 сантиметров, телосложение: нормальное, глаза карие, волосы седые. В день пропажи был одет в черно-белую куртку, черные брюки, черные кроссовки и черную шапку.

Из особых примет: у мужчины нет левого глаза.

Всех, кто что- либо знает о том, где сейчас находится Александр Митянин, просят позвонить по телефону: 8-800- 700-54-52 либо 112.

Пропавший мужчина может быть в Новосибирске. Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт".

Пропавший мужчина может быть в Новосибирске. Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт".

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глухая пробка: в Калининском районе авария из двух иномарок парализовала движение машин
Тысячи проклятий: убийц автомобилистки начали травить в соцсетях, от них отказались друзья
Предупреждение водителям: в Ленинском районе сузили проезжую часть
Пока охранял: из сейфа в новосибирской школе пропали 25 тысяч рублей
Новая пятилетка: Новосибирская область планирует увеличить объемы экспорта зерна
Посреди трассы: новосибирский автобус с девятью пассажирами заглох ночью, не доехав до Чемала
Из горящей квартиры спасли двух детей: женщина с отравлением угарным газом — в больнице
60 жилых домов и шесть детских садов: жителей центра предупредили о глобальном отключении тепла и горячей воды
Контейнеров не хватает: сибиряки продолжают жаловаться на растущие кучи мусора
Погода на день в Новосибирске: 14 января потеплеет до минус 7 градусов
Трое суток в бинокле: палец юной сибирячки спасали напильником
Плюс сутки в Сочи: Новосибирцы застряли в южном аэропорту
Первая победа в этом году: «Сибирь» обыграла «Салавата Юлаева»
Наркоторговец от сохи: в Новосибирской области задержали селянина с двумя килограммами наркотиков
А кто это у нас такой страшный: сибирячка сняла видео с пушистым Брэдом Питтом и зеркалом
Нашли убитой: сибирячку задушили «покупатели» автомобиля