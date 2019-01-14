Предупреждение водителям: в Ленинском районе сузили проезжую часть
Работы планируют закончить к 28 января
Дорогу по улице Ватутина сузили на 5 метров.Фото: Влад КОМЯКОВ
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С сегодняшнего дня в Новосибирске временно ограничивается движение на участке улицы Ватутина.
— С понедельника, 14 января в Ленинском районе ограничивается движение транспорта на участке улиц Ватутина в районе домов № 4 и № 4/1 к 1. Проезжая часть на данном отрезке будет сужена на пять метров,- рассказали в пресс-центре мэрии города. — Ограничение связано с проведением работ по ремонту теплотрассы.
В ведомстве добавили, что аварийные работы планируют закончить 28 января.
Новосибирских водителей просят быть внимательными, обращать внимание на знаки, информационные щиты, а также соблюдать правила дорожного движения.