2019-01-14T08:43:26+03:00
Происшествия

Пока охранял: из сейфа в новосибирской школе пропали 25 тысяч рублей

Полицейские выяснили, что деньги украл работавший в школе охранник
Надежда ЯРКОВА
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Деньги пропали из сейфа в кабинете директора школы.Деньги пропали из сейфа в кабинете директора школы.Фото: Виктория МИНАЕВА
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В Новосибирске раскрыли кражу, которая случилась в одной из школ Ленинского района.

— 29 ноября 2018 года путем подбора ключа к кабинету директора средней общеобразовательной школы в Ленинском районе из сейфа были украдены 25 тысяч рублей. По обращению администрации школы следователем отдела полиции № 1 «Центральный» было возбуждено уголовное дело по статье — кража,- рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Позже полицейские установили подозреваемого, им оказался 64-летений мужчина, работавший сторожем в этой же школе.

— Мужчина ранее судим не был. Сейчас полицией проводится расследование, задержанного проверяют на причастность к другим преступлениям,- добавили в ведомстве.

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