Новая пятилетка: Новосибирская область планирует увеличить объемы экспорта зерна

СЕГОДНЯ 08:41 2019-01-14T08:44:14+03:00

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В 2018 году новосибирские элеваторы отправили в другие регионы России, а также за рубеж 698,6 тыс. тонн зерна. Объем отгрузки превысил показатели предыдущего года на 383 тыс. тонн. Доля экспорта от общего объема составила — 459,3 тыс. тонн. В результате экспортные отгрузки выросли более чем в два раза.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников ставит задачу на следующие годы: дальше наращивать темпы и объемы в агропромышленном комплексе и увеличивать экспорт зерновых.

— Это направление получит дополнительную поддержку в рамках реализации национальных проектов, инициированных президентом России. Внутри нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» обозначен федеральный проект по развитию экспортного потенциала агропромышленного комплекса. Поэтому фиксируем результаты 2018 года и готовимся выращивать и экспортировать еще больше. Такая установка — на ближайшие пять лет, — подчеркнул губернатор.

Сегодня Новосибирская область экспортирует зерно в Китай, Монголию, Египет, Турцию, Белоруссию, Латвию, Данию и другие страны. В России наше зерно поставляется в Астраханскую, Калининградскую, Ленинградскую и Липецкую области, Алтайский и Приморский края.

Справка КП

Национальные проекты реализуются в России в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».