Из горящей квартиры спасли двух детей: женщина с отравлением угарным газом — в больнице

СЕГОДНЯ 07:35 2019-01-14T09:49:59+03:00

Сегодня утром из горящей квартиры спасли 2 взрослых и 2 детей. Фото: Виктория МИНАЕВА

Пожар в квартире на улице Бетонной случился сегодня в 7 часов утра

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В Кировском районе рано утром в доме по улице Бетонная загорелась квартира: спасены четыре человека.

— Сообщение о пожаре получили сегодня, 14 января в 7:02, и уже через четыре минуты пожарные были на месте. Горела трехкомнатная квартира на первом этаже в трехэтажном доме. Было сильное задымление в подъезде,- рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

При помощи спасательных устройств из горящей квартиры были эвакуированы четыре человека, в том числе — двое детей: 2 года и 8 лет. С отравлением угарного газа в больницу была госпитализирована женщина 1968 года рождения.

— В 7:24 пожар был полностью потушен. В квартире огнем были повреждены домашние вещи на площади 2 квадратных метра,- добавили в ведомстве.

В МЧС добавили, что сейчас устанавливается собственник квартиры, также устанавливаются и причины пожара.