Контейнеров не хватает: сибиряки продолжают жаловаться на растущие кучи мусора

СЕГОДНЯ 05:02 2019-01-14T05:02:59+03:00

Мусора больше, чем контейнеров под него. Фото: "Инцидент.Новосибирск".

В поселке под Новосибирском не хватает контейнеров для мусора

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Еще одна критичная ситуация с мусором обстоит в Коченевском районе Новосибирской области: его так много, что мусорных контейнеров в поселке не хватает. Так же ситуация обстоит и в окрестностях поселка.

— На фото места общего накопления, то есть площадки для мусора. У нас в Коченевском районе так и не установили баки и сказали, что не будут,- рассказал очевидец в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «Вконтакте».

Мужчина добавил, что в начале месяца часть мусора у частного сектора была убрана, однако эти площадки не тронули. Также мусор не забирают у больших и маленьких магазинов.

Отметим, что с первых чисел нового года новосибирцы активно жалуются на кучи неубранного мусора во дворах. При этом теперь вывоз мусора во всех регионах перешел в раздел коммунальных услуг. За работой системы следит региональный оператор, а тариф на одного человека составляет около 100 рублей в месяц.