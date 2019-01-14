2019-01-14T03:47:05+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 14 января потеплеет до минус 7 градусов

Какая погода ждет новосибирцев в начале следующей недели
Надежда ЯРКОВА
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Сегодня днем потеплеет до минус 7 градусов.Сегодня днем потеплеет до минус 7 градусов.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Сегодня в городе ожидается ослабление морозов, днем будет минус 7 градусов и небольшой снег.

— В понедельник, 14 января в Новосибирске будет переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица. Температура днем составит минус 7-9 градусов, к ночи опустится до минус 15-17 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет южный со скоростью 3-8 метров в секунду.

По области также ожидается переменная облачность, без осадков, ночью по северо-западу в отдельных районах небольшой снег. При прояснениях изморозь, на дорогах гололедица. Дневная температура будет в пределах минус 7-12 градусов, ночная около минус 12-17 градусов, при прояснениях до минус 25 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам обещают сегодня небольшой снег. Температура днем будет минус 11 градусов, к ночи похолодает до минус 16 градусов. В последующие дни в городе ожидается небольшое потепление, морозы снова на время отступят, осадки продолжатся.

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