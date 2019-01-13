2019-01-13T17:00:32+03:00
Общество

Трое суток в бинокле: палец юной сибирячки спасали напильником

Чтобы прийти на помощь ребенку, пришлось ехать в деревню Издревую
Екатерина КОМЯКОВА
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Девочке освободили палец с помощью специального напильника. Фото: https://vk.com/assnsoДевочке освободили палец с помощью специального напильника. Фото: https://vk.com/assnso
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Аварийно-спасательная служба Новосибирской области совершила сегодня выезд в деревню Издевую. Юная жительница надела случайно на палец запчасть от бинокля, а снять сама не смогла. У родителей тоже не получилось, кольцо сидело очень крепко. В результате пришлось звать подмогу.

— Девочка 6 лет трое суток назад надела фрагмент от театрального бинокля на палец руки. Самостоятельно освободить палец у девочки и ее близких не получалось, а пальчик уже имел отек и кроме неудобства причинял ребенку боль, — описывают выезд спасатели.

В результате палец пришлось вызволять с помощью специальных инструментов, распиливая плотное кольцо. Элемент бинокля снят, палец освобожден, а родителям ребенка даны рекомендации.

Аварийно-спасательная служба области приходит на помощь жителям в разных нештатных ситуациях. Телефоны оперативных дежурных по районам:

Новосибирский (за исключением города Новосибирск), Мошковский, Болотнинский, Колыванский, Чулымский, Тогучинский, Ордынский: 8 (383) 237-08-94

Искитимский, Сузунский, Черепановский, Маслянинский: 8 (3834) 32-66-11, 8-913-762-66-11.

Куйбышевский, Северный, Барабинский, Убинский, Каргатский: 8 (3836) 25-21-12, 8913-371-87-33.

Карасукский, Краснозерский, Здвинский, Чистоозерный 8 (3835) 53-42-22, 8913-371-89-03.

Чановский, Кыштовский, Усть- Таркский, Венгеровский, Татарский 8 (3836) 72-39-03, 8-913-371-89-24.

По Новосибирску работает Муниципальная аварийно-спасательная служба, телефон 051.

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