Плюс сутки в Сочи: Новосибирцы застряли в южном аэропорту

СЕГОДНЯ 16:33 2019-01-13T16:33:51+03:00

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Самолет Сочи-Новосибирск не может сутки выйти в рейс. Как сообщили подписчики в паблике «Инцидент-Новосибирск», сначала пассажиров усадили в самолет, но потом вылет отменили.

— Должны были вылететь еще 12 января в 20.00 по московскому времени, но задержались. После отмены вылета самолет заправляли 15 минут, потом через три часа вернули багаж, — сообщают новосибирские пассажиры в паблике.

По данным информационного табло аэропорта «Толмачево». Самолет должен был прибыть в Новосибирск 13 января в 4.50. Но сейчас время перенесено на 14 января в 00.18.

— Сейчас все пассажиры сидят в отеле и ждут информации о дальнейшем вылете, — сообщают подписчики.

Местные жители предполагают, что задержка связана с метоусловиями:

— Это потому что у нас ливень второй день льет как из ведра! Если из-за метеоусловий, то пассажирам еще долго сидеть, — пишет жительница Сочи Ольга Долгова.