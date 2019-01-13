Первая победа в этом году: «Сибирь» обыграла «Салавата Юлаева»

СЕГОДНЯ 16:06 2019-01-13T16:06:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Хоккеисты «Сибири» сегодня сыграли с «Салаватом Юлаевым» на своем льду. Это пятый по счету матч в 2019 году, и первая победа.

Первый гол забил «Салават Юлаев» на пятой минуте, но сибиряки оперативно сравняли счет. Основная борьба развернулась в третьем периоде. В концовке встречи гости попытались перевести игру в овертайм и сменили вратаря шестым полевым играком. Но расчет тренеров не оправдался, и гости на последней секунде получили гол в пустые ворота. Итог встречи 4:2 в пользу «Сибири».

Победа над уфимцами подняла сибиряков на десятую строчку в турнирной таблице и повысила шансы на попадание в плей-офф.

Следующую встречу подопечные Александра Андриевского проведут во вторник, 15 января, против хоккейного клуба «Сочи». Матч пройдет в ЛДС «Сибирь», начало игры в 19.30.