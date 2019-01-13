Наркоторговец от сохи: в Новосибирской области задержали селянина с двумя килограммами наркотиков
В Ордынском районе задержан наркодиллер. 56-летний житель села Чернаково подозревается в обороте наркотиков. Марихуану у деревенского мужчины нашли в пристройке собственного дома.
— В ходе обследования хозяйственной постройки по месту проживания задержанного полицейские обнаружили и изъяли наркотическое средство марихуана массой более 2250 граммов, — сообщают в управлении МВД по Новосибирской области.
В отношении селянина уже возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере».
За данное преступление виновному человеку грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом до пятисот тысяч рублей. На данный момент мужчина находится под подпиской о невыезде.