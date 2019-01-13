2019-01-13T11:57:52+03:00
Дом. Семья

А кто это у нас такой страшный: сибирячка сняла видео с пушистым Брэдом Питтом и зеркалом

Маленьких зверек напугался, увидев свое отражение [видео]
Екатерина КОМЯКОВА
Поделиться:
Котенок по кличке Бред Питт удивил своей любознательностью. Фото: кадр из видео.Котенок по кличке Бред Питт удивил своей любознательностью. Фото: кадр из видео.
Изменить размер текста:

Бенгальский котенок по кличке Бред Питт решил позабавиться со своим отражением. На видео малышу всего два с половиной месяца. Он подпрыгивает к зеркалу, смотрит внимательно на себя и тут же отскакивает, выгнув спину. Этот трюк котенок проделывает несколько раз. Автор ролика Наталья Гребнева, хозяйка кошачьего питомника, где выращивают бенгальских котов и сервалов, успела снять этот момент на видео:

— Бенгальские котята отличаются любознательностью и активностью. Оставшись в одиночестве, Бред Питт решил таким образом развлечься, трудно было удержаться и не взяться за камеру.

Видео попало в соцсети, где собирает сотни лайков. Подписчики странички комментируют:

— Какое богатое воображение у ребенка.

Сейчас Бред уже находится у новых хозяев в Новосибирске, дома его ласково называют Баксик. Брат котенка, другой бенгальский малыш, уехал из питомника в Армению.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Нашли убитой: сибирячку задушили «покупатели» автомобиля
«Эти глаза напротив»: новосибирцев удивила татуировка в неожиданном месте
Следователи попросили: экстренно свернуты поиски пропавшей сибирячки
Погода в Новосибирске на день: 13 января потеплеет, на дорогах появится лед
Пожар потушен: возгорание у гостиницы «Azimut» напугало новосибирцев
Такой вот цирк: новосибирскую чиновницу укусила зебра
Спасение cфинкса: cпасатели МАСС оказали помощь котёнку канадского сфинкса
Смертельная ловушка в сугробе: в Колывани ребенок провалился в колодец
Выпил - за руль: в новогодние праздники более 200 новосибирских водителей попались подшофе
Маланинский Фестиваль: в Новосибирске более 1000 музыкантов посоревнуются в музыкальном конкурсе
Равняйсь, смирно! Комиссия МВД России начинает внеплановую проверку новосибирской полиции
Срочный сбор на поиск! «Лиза Алерт» собирает добровольцев на поиски пропавшей бердчанки
Приуныл: груженый углём автомобиль завалился на бок
А четвертый мост – золотой: аудиторы проверили, как тратят деньги
Дороги замело: врачам пришлось пробиваться через снег к раненому мужчине
Перекрыли трассу: чтобы потушить дома, пожарные пошли на крайние меры
Выселился с унитазом: мужчина съехал с квартиры, забрав сантехнику, розетки и даже обои
Поджег людей из-за обиды: бездомный расправился с «друзьями» с помощью «коктейля Молотова»
Четвёртое поражение подряд: хоккеисты «Сибири» уступили на своей площадке
Уехала и пропала: в Новосибирске ищут женщину, поехавшую продавать автомобиль
Школа Елизаветы Глинки: новосибирской школе присвоили имя Доктора Лизы