А кто это у нас такой страшный: сибирячка сняла видео с пушистым Брэдом Питтом и зеркалом

СЕГОДНЯ 11:57 2019-01-13T11:57:52+03:00

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Бенгальский котенок по кличке Бред Питт решил позабавиться со своим отражением. На видео малышу всего два с половиной месяца. Он подпрыгивает к зеркалу, смотрит внимательно на себя и тут же отскакивает, выгнув спину. Этот трюк котенок проделывает несколько раз. Автор ролика Наталья Гребнева, хозяйка кошачьего питомника, где выращивают бенгальских котов и сервалов, успела снять этот момент на видео:

— Бенгальские котята отличаются любознательностью и активностью. Оставшись в одиночестве, Бред Питт решил таким образом развлечься, трудно было удержаться и не взяться за камеру.

Видео попало в соцсети, где собирает сотни лайков. Подписчики странички комментируют:

— Какое богатое воображение у ребенка.

Сейчас Бред уже находится у новых хозяев в Новосибирске, дома его ласково называют Баксик. Брат котенка, другой бенгальский малыш, уехал из питомника в Армению.