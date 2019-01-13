«Эти глаза напротив»: новосибирцев удивила татуировка в неожиданном месте
Паблик «Мода новосибирского метро» собирает снимки забавно одетых жителей мегаполиса. Кадрами делятся сами участники группы, а потом все вместе оценивают наряды горожан. Ранее уже публиковались снимки людей в забавных шляпах и сапогах, есть кадры даже по-летнему одетых сибиряков зимой. Последний снимок удивил всех неожиданной татуировкой. На снимке парень оголил колено, обнажив тем самым татуировку на своей ноге. Пользователи соцсетей комментируют картинку и соревнуются в остроумии:
— Третий глаз открылся!
— Он следит за тобой.
— Вас заметили.
— Он просто смотрит ногой, — придумывают комментарии ценители моды.
— Эти глаза напротив, — не унимаются другие подписчики.
Остается только догадываться, а что же тогда на правой ноге молодого человека…