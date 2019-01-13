2019-01-13T08:31:17+03:00
Общество

«Эти глаза напротив»: новосибирцев удивила татуировка в неожиданном месте

Фото из подземки попало в соцсети, пользователи придумывают забавные комментарии
Екатерина Иванова
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Видимо штаны порвались в правильно месте. Фото: vk.com/subwaynskВидимо штаны порвались в правильно месте. Фото: vk.com/subwaynsk
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Паблик «Мода новосибирского метро» собирает снимки забавно одетых жителей мегаполиса. Кадрами делятся сами участники группы, а потом все вместе оценивают наряды горожан. Ранее уже публиковались снимки людей в забавных шляпах и сапогах, есть кадры даже по-летнему одетых сибиряков зимой. Последний снимок удивил всех неожиданной татуировкой. На снимке парень оголил колено, обнажив тем самым татуировку на своей ноге. Пользователи соцсетей комментируют картинку и соревнуются в остроумии:

— Третий глаз открылся!

— Он следит за тобой.

— Вас заметили.

— Он просто смотрит ногой, — придумывают комментарии ценители моды.

— Эти глаза напротив, — не унимаются другие подписчики.

Остается только догадываться, а что же тогда на правой ноге молодого человека…

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