2019-01-13T05:48:27+03:00
Общество

Погода в Новосибирске на день: 13 января потеплеет, на дорогах появится лед

Какая будет погода в Новосибирске на день 13 января
Екатерина КОМЯКОВА
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В Новосибирске потеплеет. Резких похолоданий не ожидается.В Новосибирске потеплеет. Резких похолоданий не ожидается.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Синоптики рассказали, какая будет погода в Новосибирске на день. 13 января ожидается существенное потепление. Если в первой половине дня температура еще будет держаться на уровне -19-20 градусов, то уже после обеда столбик термометра начнет ползти вверх и дойдет до значений -11-13 градусов. В ближайшую ночь в Новосибирске температура опустится максимум до -16 градусов.

— 13 января ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица, — комментируют в Западно-сибирском гидрометцентре.

По области в некоторых местах при прояснениях возможна изморозь, на дорогах также гололедица, в некоторых районах могут быть слабые метели. Температура по области -11 -16 градусов.

В понедельник станет еще теплее, в городе ожидается -7-9 градусов. По долгосрочному прогнозу портала Яндекс. Погода, резких похолоданий в ближайшую неделю не предвидится.

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