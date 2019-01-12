2019-01-12T19:30:30+03:00
Общество

Пожар потушен: возгорание у гостиницы «Azimut» напугало новосибирцев

ЧП произошло в ресторане, примыкающем к гостинице
Денис ТАБАКОВ
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Возгорание произошло в помещении, расположенном на 1 этаже ресторана на площади в 1 квадратный метр.Возгорание произошло в помещении, расположенном на 1 этаже ресторана на площади в 1 квадратный метр.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Ряд новосибирских пабликов разместил фотографии с пожарными машинами на улице Ленина - возле бышей гостиницы «Сибирь», которая теперь называется «Azimut». Как рассказала «Комсомольской правде» сотрудник гостиницы - Олеся: «В самой гостинице возгорания не было, у нас всё нормально, было возгорание в ресторане «#СибирьСибирь».

Как сообщают подписчики паблика «АСТ-54», прибыло порядка 15 пожарных автомобилей. Позже из здания пожарные начали выводить посетителей и персонал.

Предварительной причиной называли возгорание вентиляции в помещении ресторана, из-за чего случилось задымление двух этажей.

- Возгорание произошло в помещении, расположенном на первом этаже ресторана на площади в 1 квадратный метр. Всего из здания было выведено 25 посетителей ресторана, 25 человек персонала, посетителей гостиницы среди них не было. Большое количество пожарной техники, прибывшей на место происшествия, обусловлено тем, что пожар произошёл на объекте особого типа (гостиница), предусматривающий принятие особых мер для его тушения в соответствии с нормативами», — рассказал «АСТ-54» руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по НСО Павел Винаков.

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