2019-01-12T18:48:59+03:00
Общество

Такой вот цирк: новосибирскую чиновницу укусила зебра

Начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики города Новосибирска укусила полосатая лошадь
Денис ТАБАКОВ
Поделиться:
Надеюсь, что плохие времена для нашего цирка прошли! Но осадочек остался - меня укусила зебра!Надеюсь, что плохие времена для нашего цирка прошли! Но осадочек остался - меня укусила зебра!Фото: Социальные сети
Изменить размер текста:

Оказывается, зебры - не самые миролюбивые животные по отношению к представителям власти. Даже весьма обученные представители цирковой школы не всегда способны сдержать себя и не попробовать на вкус новосибирского чиновника.

Анна Терешкова, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, рассказала на своей странице в социальной сети Фейсбук, как это произошло: «Прекрасно обсудили сотрудничество с нашим цирком. Проблему парковки, благоустройства и взаимодействия! Какой харизматичный директор! Первый раз поднялась на купол цирка. Надеюсь, что плохие времена для нашего цирка прошли! Но осадочек остался - меня укусила зебра!»

По горячим следам нам не удалось выйти на связь с сотрудницей мэрии. Мы надеемся, что жизни и здоровью Анны Васильевны ничего не угрожает.

Друзья, коллеги и подписчики отреагировали на выходку полосатой лошадки со знанием дела:

- Зебры - они да, кусаются! Отвратительный у них характер, даром что ли их не одомашнили!, - написал под постом Александр Дудынин.

Не обошлось и без иронии.

- Анна Васильевна, прививочку бы не помешало. Мало-ли, - пошутил общественник Михаил Мезенцев.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Спасение cфинкса: cпасатели МАСС оказали помощь котёнку канадского сфинкса
Смертельная ловушка в сугробе: в Колывани ребенок провалился в колодец
Выпил - за руль: в новогодние праздники более 200 новосибирских водителей попались подшофе
Маланинский Фестиваль: в Новосибирске более 1000 музыкантов посоревнуются в музыкальном конкурсе
Равняйсь, смирно! Комиссия МВД России начинает внеплановую проверку новосибирской полиции
Срочный сбор на поиск! «Лиза Алерт» собирает добровольцев на поиски пропавшей бердчанки
Приуныл: груженый углём автомобиль завалился на бок
А четвертый мост – золотой: аудиторы проверили, как тратят деньги
Дороги замело: врачам пришлось пробиваться через снег к раненому мужчине
Перекрыли трассу: чтобы потушить дома, пожарные пошли на крайние меры
Выселился с унитазом: мужчина съехал с квартиры, забрав сантехнику, розетки и даже обои
Поджег людей из-за обиды: бездомный расправился с «друзьями» с помощью «коктейля Молотова»
Четвёртое поражение подряд: хоккеисты «Сибири» уступили на своей площадке
Уехала и пропала: в Новосибирске ищут женщину, поехавшую продавать автомобиль
Школа Елизаветы Глинки: новосибирской школе присвоили имя Доктора Лизы