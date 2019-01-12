Такой вот цирк: новосибирскую чиновницу укусила зебра

СЕГОДНЯ 17:47 2019-01-12T18:48:59+03:00

Надеюсь, что плохие времена для нашего цирка прошли! Но осадочек остался - меня укусила зебра! Фото: Социальные сети

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Оказывается, зебры - не самые миролюбивые животные по отношению к представителям власти. Даже весьма обученные представители цирковой школы не всегда способны сдержать себя и не попробовать на вкус новосибирского чиновника.

Анна Терешкова, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, рассказала на своей странице в социальной сети Фейсбук, как это произошло: «Прекрасно обсудили сотрудничество с нашим цирком. Проблему парковки, благоустройства и взаимодействия! Какой харизматичный директор! Первый раз поднялась на купол цирка. Надеюсь, что плохие времена для нашего цирка прошли! Но осадочек остался - меня укусила зебра!»

По горячим следам нам не удалось выйти на связь с сотрудницей мэрии. Мы надеемся, что жизни и здоровью Анны Васильевны ничего не угрожает.

Друзья, коллеги и подписчики отреагировали на выходку полосатой лошадки со знанием дела:

- Зебры - они да, кусаются! Отвратительный у них характер, даром что ли их не одомашнили!, - написал под постом Александр Дудынин.

Не обошлось и без иронии.

- Анна Васильевна, прививочку бы не помешало. Мало-ли, - пошутил общественник Михаил Мезенцев.