Спасение cфинкса: cпасатели МАСС оказали помощь котёнку канадского сфинкса

СЕГОДНЯ 16:53 2019-01-12T18:46:42+03:00

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Сегодня вечером сотрудникам муниципальной аварийно-спасательной службы пришлось спасать из плена котёнка канадского сфинкса.

К спасателям обратился мужчина, который рассказал, что их 5-ти месячный котёнок забрался в мойку, и его задняя правая лапа провалилась в металлическую сливную сетку. Хозяева сфинкса сами пытались помочь котёнку, открутили сетку от раковины, но снять её самостоятельно с лапы животного не смогли.

Сотрудники МАСС попросили привезти котёнка на базу спасателей. Мужчина привёз «лунную кошку» в аварийно-спасательный отряд службы. В течении пяти минут продолжалась операция по вызволению из плена мяукающего пострадавшего. С помощью слесарного инструмента сетка была перекушена и снята с лапки животного.