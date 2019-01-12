Смертельная ловушка в сугробе: в Колывани ребенок провалился в колодец

СЕГОДНЯ 16:37 2019-01-12T16:49:21+03:00

В Колыване через год после смерти двух детей в коммунальной яме в открытый люк вновь упал ребёнок. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

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В рабочем посёлке Колывань через год после смерти двух детей в коммунальной яме в открытый канализационный люк вновь упал ребёнок.

10 января в рабочем поселке Колывань Новосибирской области местные дети во время игры раскопали сугроб.

- Они окоп делали, - рассказали очевидцы. Однако, военные игры привели мальчишек к реальной борьбе за жизнь. На дне снежного намета возле дома №5 по ул. Гололобова оказался незакрытый канализационный люк. В него и провалился девятилетний мальчик.

Пока он барахтался в ледяной воде, друзья позвали на помощь. Вовремя подоспевшие взрослые вытащили пострадавшего. Состояние ребёнка удовлетворительное, внешних повреждений нет.

- Этот колодец находится в пределах видимости, - рассказал депутат поселка Алексей Астафьев. – Почему он оказался открытым, сложно понять. Однако после инцидента все службы среагировали оперативно: порыв ликвидировали, колодец закрыли.

По некоторым данным, колодец находится в ведении местной управляющей компании.

- По факту падения малолетнего в колодец следственным комитетом по Новосибирской области проводится проверка, - прокомментировал инцидент старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин. - Выясняются все обстоятельства произошедшего. Жизни и здоровью ребёнка в настоящее время ничего не угрожает. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.