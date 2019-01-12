2019-01-12T15:21:36+03:00
Общество

Маланинский Фестиваль: в Новосибирске более 1000 музыкантов посоревнуются в музыкальном конкурсе

Традиционный, уже 15-й, Маланинский международный фестиваль представит зрителям ряд концертов в Дворце культуры железнодорожников
Алена Коврова
Поделиться:
Организаторы запланировали прием около тысячи участников. Фото: vk.com/malanin_festivalОрганизаторы запланировали прием около тысячи участников. Фото: vk.com/malanin_festival
Изменить размер текста:

Артисты из КНР, Испании, Канады, Доминиканской Республики, Колумбии, Италии и Франции несколько дней будут играть на инструментах разных народов мира. Послушать баян, гармонику, аккордеон, а также домру и балалайка могут все желающие.

Организаторы отмечают, что «в течение 2019 года будут проведены благотворительные концертные туры по городам России, также пройдут совместные международные проекты и конкурсы в ряде европейских стран. Составы участников этих проектов будут сформированы из лауреатов юбилейного Международного Маланинского конкурса-фестиваля».

Фестиваль будет проходить до 15 января. Организаторы запланировали прием около тысячи участников. Также ожидается около 5 тысяч зрителей. Стоимость билетов на концерты от 400 до 500 рублей.

Справка КП: Международный Маланинский конкурс-фестиваль проходит с 1987 года. Традиционно на него приезжают гости из других регионов России и из-за рубежа для обмена опытом. Фестиваль посвящен памяти легендарного слепого новосибирского баяниста, автора классических обработок русских народных песен Ивана Маланин. Он был очень популярен в Сибири в 1930-1950-е. Аккомпанировал Лидии Руслановой. А Геннадий Заволокин считал его своим учителем. В Новосибирске на доме 53 по улице Советской, где жил в последние свои годы И.И. Маланин, установлена мемориальная доска. А в 2000 году в городе был создан Музей сибирского баяна и гармони имени И.И. Маланина.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Выпил - за руль: в дни новогодних праздников 215 водителей были задержаны пьяными за рулём
Равняйсь, смирно! Комиссия МВД России начинает внеплановую проверку новосибирской полиции
Срочный сбор на поиск! «Лиза Алерт» собирает добровольцев на поиски пропавшей бердчанки
Приуныл: груженый углём автомобиль завалился на бок
А четвертый мост – золотой: аудиторы проверили, как тратят деньги
Дороги замело: врачам пришлось пробиваться через снег к раненому мужчине
Перекрыли трассу: чтобы потушить дома, пожарные пошли на крайние меры
Выселился с унитазом: мужчина съехал с квартиры, забрав сантехнику, розетки и даже обои
Поджег людей из-за обиды: бездомный расправился с «друзьями» с помощью «коктейля Молотова»
Четвёртое поражение подряд: хоккеисты «Сибири» уступили на своей площадке
Уехала и пропала: в Новосибирске ищут женщину, поехавшую продавать автомобиль
Школа Елизаветы Глинки: новосибирской школе присвоили имя Доктора Лизы