Маланинский Фестиваль: в Новосибирске более 1000 музыкантов посоревнуются в музыкальном конкурсе

СЕГОДНЯ 14:53 2019-01-12T15:21:36+03:00

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Артисты из КНР, Испании, Канады, Доминиканской Республики, Колумбии, Италии и Франции несколько дней будут играть на инструментах разных народов мира. Послушать баян, гармонику, аккордеон, а также домру и балалайка могут все желающие.

Организаторы отмечают, что «в течение 2019 года будут проведены благотворительные концертные туры по городам России, также пройдут совместные международные проекты и конкурсы в ряде европейских стран. Составы участников этих проектов будут сформированы из лауреатов юбилейного Международного Маланинского конкурса-фестиваля».

Фестиваль будет проходить до 15 января. Организаторы запланировали прием около тысячи участников. Также ожидается около 5 тысяч зрителей. Стоимость билетов на концерты от 400 до 500 рублей.

Справка КП: Международный Маланинский конкурс-фестиваль проходит с 1987 года. Традиционно на него приезжают гости из других регионов России и из-за рубежа для обмена опытом. Фестиваль посвящен памяти легендарного слепого новосибирского баяниста, автора классических обработок русских народных песен Ивана Маланин. Он был очень популярен в Сибири в 1930-1950-е. Аккомпанировал Лидии Руслановой. А Геннадий Заволокин считал его своим учителем. В Новосибирске на доме 53 по улице Советской, где жил в последние свои годы И.И. Маланин, установлена мемориальная доска. А в 2000 году в городе был создан Музей сибирского баяна и гармони имени И.И. Маланина.