Равняйсь, смирно! Комиссия МВД России начинает внеплановую проверку новосибирской полиции

СЕГОДНЯ 13:54 2019-01-12T13:54:39+03:00

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Соответствующее распоряжение о проверке подписал министр внутренних дел России, генерал полиции Владимир Колокольцев.

Проверка деятельности МВД пройдет не только в нашем регионе, но и в пяти других, сообщает sibleaks.com. При этом Новосибирская область стала единственным в Сибири регионом, заинтересовавшим высшие органы правопорядка.

Для целевой проверки создана специальная комиссия, которую возглавит генерал-майор полиции Сергей Александрович Басак.

Отметим, что при целевой проверке региональных МВД, как правило, проводится инспекция кадровой работы, проверка обеспечения своевременного и качественного выполнения принимаемых органами внутренних дел решений, оперативного реагирования на жалобы и заявления граждан, анализ показателей работы полиции и другие показатели.

В этих же направлениях будет проводиться проверка работы транспортной полиции региона.

Согласно полученному документу, проверка пройдет с 14 по 23 января.