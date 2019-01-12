Равняйсь, смирно! Комиссия МВД России начинает внеплановую проверку новосибирской полиции
Соответствующее распоряжение о проверке подписал министр внутренних дел России, генерал полиции Владимир Колокольцев.
Проверка деятельности МВД пройдет не только в нашем регионе, но и в пяти других, сообщает sibleaks.com. При этом Новосибирская область стала единственным в Сибири регионом, заинтересовавшим высшие органы правопорядка.
Для целевой проверки создана специальная комиссия, которую возглавит генерал-майор полиции Сергей Александрович Басак.
Отметим, что при целевой проверке региональных МВД, как правило, проводится инспекция кадровой работы, проверка обеспечения своевременного и качественного выполнения принимаемых органами внутренних дел решений, оперативного реагирования на жалобы и заявления граждан, анализ показателей работы полиции и другие показатели.
В этих же направлениях будет проводиться проверка работы транспортной полиции региона.
Согласно полученному документу, проверка пройдет с 14 по 23 января.