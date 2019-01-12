2019-01-12T13:54:39+03:00
Общество

Равняйсь, смирно! Комиссия МВД России начинает внеплановую проверку новосибирской полиции

На следующей неделе специальная комиссия проведёт целевую проверку работы ГУ МВД России по Новосибирской области
Денис ТАБАКОВ
Поделиться:
Специальная комиссия проведёт проверку работы ГУ МВД России по НСО.Специальная комиссия проведёт проверку работы ГУ МВД России по НСО.Фото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

Соответствующее распоряжение о проверке подписал министр внутренних дел России, генерал полиции Владимир Колокольцев.

Проверка деятельности МВД пройдет не только в нашем регионе, но и в пяти других, сообщает sibleaks.com. При этом Новосибирская область стала единственным в Сибири регионом, заинтересовавшим высшие органы правопорядка.

Для целевой проверки создана специальная комиссия, которую возглавит генерал-майор полиции Сергей Александрович Басак.

Отметим, что при целевой проверке региональных МВД, как правило, проводится инспекция кадровой работы, проверка обеспечения своевременного и качественного выполнения принимаемых органами внутренних дел решений, оперативного реагирования на жалобы и заявления граждан, анализ показателей работы полиции и другие показатели.

В этих же направлениях будет проводиться проверка работы транспортной полиции региона.

Согласно полученному документу, проверка пройдет с 14 по 23 января.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Выпил - за руль: в дни новогодних праздников 215 водителей были задержаны пьяными за рулём
Маланинский Фестиваль: в Новосибирске более 1000 музыкантов посоревнуются в музыкальном конкурсе
Срочный сбор на поиск! «Лиза Алерт» собирает добровольцев на поиски пропавшей бердчанки
Приуныл: груженый углём автомобиль завалился на бок
А четвертый мост – золотой: аудиторы проверили, как тратят деньги
Дороги замело: врачам пришлось пробиваться через снег к раненому мужчине
Перекрыли трассу: чтобы потушить дома, пожарные пошли на крайние меры
Выселился с унитазом: мужчина съехал с квартиры, забрав сантехнику, розетки и даже обои
Поджег людей из-за обиды: бездомный расправился с «друзьями» с помощью «коктейля Молотова»
Четвёртое поражение подряд: хоккеисты «Сибири» уступили на своей площадке
Уехала и пропала: в Новосибирске ищут женщину, поехавшую продавать автомобиль
Школа Елизаветы Глинки: новосибирской школе присвоили имя Доктора Лизы