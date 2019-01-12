Приуныл: груженый углём автомобиль завалился на бок

СЕГОДНЯ 12:16 2019-01-12T12:16:24+03:00

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Минувшей ночью на Ленинск-Кузнецкой трассе, недалеко от поселка Плотниково, перевернулся грузовик с углем, сообщение об этом появилось в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». Содержимое большегруза рассыпалось по дороге и частично перекрыло проезд. Водители в социальных сетях отмечают, что с препятствием столкнулись уже в 3 часа ночи. Рассыпавшийся груз с помощью спецтехники позже убрали.

- Автомобиль вытащили из кювета уже утром, - рассказали в дежурной части ГИБДД. – Водитель не пострадал.

Что стало причиной аварии не уточняется