2019-01-12T12:16:24+03:00
Общество

Приуныл: груженый углём автомобиль завалился на бок

На трассе К19р опрокинулся грузовик перевозящий уголь
Алена Коврова
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Минувшей ночью на Ленинск-Кузнецкой трассе, недалеко от поселка Плотниково, перевернулся грузовик с углем, сообщение об этом появилось в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». Содержимое большегруза рассыпалось по дороге и частично перекрыло проезд. Водители в социальных сетях отмечают, что с препятствием столкнулись уже в 3 часа ночи. Рассыпавшийся груз с помощью спецтехники позже убрали.

- Автомобиль вытащили из кювета уже утром, - рассказали в дежурной части ГИБДД. – Водитель не пострадал.

Что стало причиной аварии не уточняется

Приуныл: груженый углём автомобиль завалился на бок.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

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