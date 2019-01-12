Приуныл: груженый углём автомобиль завалился на бок
Минувшей ночью на Ленинск-Кузнецкой трассе, недалеко от поселка Плотниково, перевернулся грузовик с углем, сообщение об этом появилось в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». Содержимое большегруза рассыпалось по дороге и частично перекрыло проезд. Водители в социальных сетях отмечают, что с препятствием столкнулись уже в 3 часа ночи. Рассыпавшийся груз с помощью спецтехники позже убрали.
- Автомобиль вытащили из кювета уже утром, - рассказали в дежурной части ГИБДД. – Водитель не пострадал.
Что стало причиной аварии не уточняется
Приуныл: груженый углём автомобиль завалился на бок.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54