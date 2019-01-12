А четвертый мост – золотой: аудиторы проверили, как тратят деньги

СЕГОДНЯ 11:14 2019-01-12T11:14:53+03:00

Четвертый мост в Новосибирске по предварительным оценкам обойдется в 34,5 млрд.руб.

Цены в смете на строительство четвертого моста Новосибирска были завышены в 2-3 раза. Это показала аудиторская проверка

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Контрольно-счетная палата Новосибирской области проверила эффективность использования бюджетных средств, выделенных на подготовку строительства четвертого моста за 2017-2018 годы.

Выборочный анализ показал, что стоимость на изделия и материалы на этапе подготовительных работ завышена в 2-3,5 раза.

- Выделенные на строительство канализации 54 млн.руб., потрачены неэффективно, - говорится в сообщении КСП. Вместо того, чтобы поддерживать отечественного производителя, подрядчик использовал материал немецкого поставщика, что в несколько раз увеличило расходы.

Также аудиторы установили, что для вынесения инженерных коммуникаций за пределы зоны строительства моста было выделено 338 млн руб. К моменту проверки были приняты работы на 110 млн руб, а оплачено, фактически, 79,5 млн руб.

Кроме финансовых всплыли и другие нарушения.

- В период с 20 сентября по 27 ноября 2018 года работы на объекте осуществлялись с нарушением ст. 51 ГрК РФ без разрешения на строительство и при отсутствии рабочей документации, — говорится в сообщении КСП.

Четвертый мост в Новосибирске должен появиться к 2022 году. По предварительным оценкам его строительство обойдется в 34,5 млрд.руб. Концессионеры, планирующие в последствии получить прибыль, сделав проезд по мосту платным, вкладывают в его возведение 8,3 млрд.руб. Источник остальных средств – капитальный грант.

Аудиторы предложили Региональному Минтрансу рассмотреть вопрос о дополнительной экспертизе сметных работ. Без корректировки «бюджетные средства могут быть использованы не эффективно», говорится в сообщении.