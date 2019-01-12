2019-01-12T10:36:11+03:00
Общество

Дороги замело: врачам пришлось пробиваться через снег к раненому мужчине

Бригаде скорой помощи Искитисмкого района пришлось бросить машину и два километра идти по сугробам, чтобы помочь раненому
Денис ТАБАКОВ
Поделиться:
Искитимские медики шесть часов спасали раненого из деревни Мосты.Искитимские медики шесть часов спасали раненого из деревни Мосты.
Изменить размер текста:

Искитимские медики не могли оперативно проехать по вызову в деревню Мосты, которая находится в 50 километрах от города. В срочной медицинской помощи нуждался 38-летний мужчина, у него было ножевое ранение в бедро.

Дорогу замело снегом и пробиться через снежный занос медики на автомобиле не смогли.

Фельдшеры бросили машину и прошли пешком два километра по сугробам, чтобы помочь раненому. Правда, доставить раненого на руках до машины работники скорой уже не смогли. Пришлось ждать трактор, который через несколько часов расчистил дорогу. Пациента в тяжелом состоянии доставили в больницу только спустя шесть часов после вызова.

Случаи, когда машины скорой помощи не могут пробиться к больному, не редки. Вот что отметила местным журналистам с сайта “Весь Искитим” заведующая отделением скорой помощи ИЦГБ Наталья Григоревская:

– Был случай, когда больного вывозили на санях с лошадью. Помню случай, как рыбаку стало плохо, и фельдшеру пришлось ехать к нему на снегоходе и доставлять на берег. Другая бригада попала в ситуацию, когда везли крайне тяжелую бабушку, а лошадь понесла. Сплошной экстрим.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Перекрыли трассу: чтобы потушить дома, пожарные пошли на крайние меры
Выселился с унитазом: мужчина съехал с квартиры, забрав сантехнику, розетки и даже обои
Поджег людей из-за обиды: бездомный расправился с «друзьями» с помощью «коктейля Молотова»
Четвёртое поражение подряд: хоккеисты «Сибири» уступили на своей площадке
Уехала и пропала: в Новосибирске ищут женщину, поехавшую продавать автомобиль
Школа Елизаветы Глинки: новосибирской школе присвоили имя Доктора Лизы
Мороз и снег: 12 января в Новосибирске будет до минус 20 градусов
Осторожно — двери открываются: сибирячка выпала из автобуса на ходу
«Предлагаю давать подсрачники жирным» - всемирно известный танцор нахамил людям с лишним весом
«Танцую с кошечками»: девушки в коротеньких шортах показали «вкусный» тверк
Едет по стране автостопом: в Новосибирске ищут пропавшую питерскую школьницу
Сорок кошек в однушке: соседи грозятся вышибить дверь и выкинуть на улицу питомцев пенсионерки
Совы, бельчата и зайчата: волонтеры спасли почти 270 птиц и животных за прошлый год
Допрыгались: следователи проверят новосибирский батутный центр
Мои глаза счастливы: девушки устроили откровенную фотосессию у шеста с гирляндами
Мусор под контролем: переполненных контейнеров станет меньше
Ушло в суд: новосибирские следователи закончили расследование дела о хищении 8 миллионов в детской больнице
Самый завидный новосибирский холостяк: экс-бойфренд Лизы Боярской женился
«Бабуля огонь»: новосибирцы оценили «пламенный» головной убор пассажирки метро
Ослепительная красота: в морозном небе Новосибирска засияло солнечное гало
Салонный вор: новосибирца застали на месте грабежа, распивающим вино
«Дойдем до Верховного суда»: против хирурга, возможно, оставившего подростка бездетным, закрыли уголовное дело
Больше двадцати карет: Новосибирская область получила новые машины «скорой помощи»
Ушла на день рождения: полицейские нашли бросившую в квартире ночью ребенка мать
Чуть не сорвалось: новосибирец заплатил крупный штраф за пьяное вождение, чтобы продать квартиру
Человек-эпоха: ушел из жизни последний председатель Верховного Совета СССР