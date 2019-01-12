Дороги замело: врачам пришлось пробиваться через снег к раненому мужчине

СЕГОДНЯ 10:19 2019-01-12T10:36:11+03:00

Бригаде скорой помощи Искитисмкого района пришлось бросить машину и два километра идти по сугробам, чтобы помочь раненому

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Искитимские медики не могли оперативно проехать по вызову в деревню Мосты, которая находится в 50 километрах от города. В срочной медицинской помощи нуждался 38-летний мужчина, у него было ножевое ранение в бедро.

Дорогу замело снегом и пробиться через снежный занос медики на автомобиле не смогли.

Фельдшеры бросили машину и прошли пешком два километра по сугробам, чтобы помочь раненому. Правда, доставить раненого на руках до машины работники скорой уже не смогли. Пришлось ждать трактор, который через несколько часов расчистил дорогу. Пациента в тяжелом состоянии доставили в больницу только спустя шесть часов после вызова.

Случаи, когда машины скорой помощи не могут пробиться к больному, не редки. Вот что отметила местным журналистам с сайта “Весь Искитим” заведующая отделением скорой помощи ИЦГБ Наталья Григоревская:

– Был случай, когда больного вывозили на санях с лошадью. Помню случай, как рыбаку стало плохо, и фельдшеру пришлось ехать к нему на снегоходе и доставлять на берег. Другая бригада попала в ситуацию, когда везли крайне тяжелую бабушку, а лошадь понесла. Сплошной экстрим.