2019-01-12T10:26:50+03:00
Общество

Перекрыли трассу: чтобы потушить дома, пожарные пошли на крайние меры

Три частных дома сгорели в садовом обществе «Труд». Возгорание произошло накануне вечером
Алена Коврова
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Очевидцы в социальных сетях утверждают, что перед пожаром слышали взрыв в трансформаторе.Очевидцы в социальных сетях утверждают, что перед пожаром слышали взрыв в трансформаторе.Фото: АСТ-54
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Очевидцы в социальных сетях утверждают, что перед пожаром слышали взрыв в трансформаторе. После этого в обществе была отключена электроэнергия. Связаны ли событии предстоит выяснить специалистам.

- Тушение пожара осложнялось отсутствием проезда для пожарной техники, отсутствием наружного пожарного водоснабжения, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по НСО. - Площадь горения составляла около 400 квадратных метров.

Прибывшие на место спасатели оценили обстановку и приняли решение о перекрытие Гусинобродского шоссе от улицы Волочаевской до улицы Комминтерна в обе стороны. Эта мера была необходима для связи с прокладкой магистральной линии от пожарных гидрантов распложенных на территории ТЦ «Радуга».

Чтобы регулировать движение на месте работали сотрудники ГИБДД. Также был развернут штаб МЧС, ситуацию контролировали врачи скорой помощи.

Во время тушения из зданий эвакуировали двух взрослых и двух детей. Никто из них не пострадал.

- Открытый огонь ликвидировали, - рассказал руководитель пресс-службы Павел Винаков. – Сейчас на месте работают дознаватели МЧС.

МЧС России по НСО призывает соблюдать требования пожарной безопасности, а также принять во внимание, что в ближайшие дни температура воздуха будет находиться в низких отметках.

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