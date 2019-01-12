2019-01-12T10:26:33+03:00
Общество

Выселился с унитазом: мужчина съехал с квартиры, забрав сантехнику, розетки и даже обои

58-летний новосибирец, освобождая по решению суда квартиру дочери, оставил голые стены
Денис ТАБАКОВ
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Новосибирец освобождая по решению суда квартиру дочери оставил голые стены.Новосибирец освобождая по решению суда квартиру дочери оставил голые стены.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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В конце декабря 2018 года в районный отдел судебных приставов поступил исполнительный документ о выселении 58-летнего новосибирца из незаконно занимаемой им квартиры, принадлежащей его дочери.

Много лет назад родители развелись, и несовершеннолетняя девушка проживала с мамой. Отец прописался в однокомнатной квартире дочери. Мужчина своих родительских обязанностей не исполнял, а через некоторое время их отношения и вовсе прекратились.

Сибиряк продолжал жить в квартире и препятствовал дочери пользоваться своей недвижимостью. В результате девушке пришлось обратиться в суд. Районный суд встал на ее защиту и вынес решение о выселении гражданина из незаконно занимаемого жилья.

В преддверии новогодних праздников судебные приставы вручили мужчине постановление о выселении.

- Отец семейства не стал сопротивляться, освободил незаконно занимаемое жилье – при этом демонтировал всю сантехнику, все розетки и выключатели, а также снял линолеум и обои, - сообщает УФССП по Новосибирской области.

Ключи от квартиры были переданы дочери, которая, к слову, даже не удивилась такому поступку отца.

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