2019-01-12T08:23:01+03:00
Общество

Поджег людей из-за обиды: бездомный расправился с «друзьями» с помощью «коктейля Молотова»

В одном из тоннелей теплотрассы на улице Владимировской разыгралась трагедия
Алена Коврова
Поделиться:
Мужчина наполнил бензином бутылку и бросил зажигательную смесью в секцию теплотрассы.Мужчина наполнил бензином бутылку и бросил зажигательную смесью в секцию теплотрассы.
Изменить размер текста:

В больницу Новосибирска доставили 34-летнего пострадавшего мужчину с ожогами головы, туловища и рук.

В одном из тоннелей теплотрассы на улице Владимировской 11 января в 5.40 разыгралась трагедия. Между собравшимися погреться и отдохнуть бездомными произошла ссора. Обиды, нанесенные друг другу в ходе конфликта, толкнули одного из участников на преступление.

- Мужчина на близлежащей автозаправке наполнил бензином бутылку, вернулся обратно и через люк бросил емкость с зажигательной смесью в секцию теплотрассы, где находилось несколько человек, - рассказали в отделе полиции №2 «Железнодорожный» УМВД России по городу Новосибирску. - В результате один человек получил ожоги, другие люди не пострадали, - говорится в сообщении.

Пострадавшего с ожогами 2 и 3 степени в областную клиническую больницу доставила бригада скорой помощи.

Практически по горячим следам поджигатель был задержан. Им оказался 35-летний новосибирец без определенного места жительства. Сейчас он помещен под стражу и дает показания. По факту поджога возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Ему грозит от 2 до 8 лет лишения свободы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дороги замело: врачам пришлось пробиваться через снег к раненому мужчине
Перекрыли трассу: чтобы потушить дома, пожарные пошли на крайние меры
Выселился с унитазом: мужчина съехал с квартиры, забрав сантехнику, розетки и даже обои
Четвёртое поражение подряд: хоккеисты «Сибири» уступили на своей площадке
Уехала и пропала: в Новосибирске ищут женщину, поехавшую продавать автомобиль
Школа Елизаветы Глинки: новосибирской школе присвоили имя Доктора Лизы
Мороз и снег: 12 января в Новосибирске будет до минус 20 градусов
Осторожно — двери открываются: сибирячка выпала из автобуса на ходу
«Предлагаю давать подсрачники жирным» - всемирно известный танцор нахамил людям с лишним весом
«Танцую с кошечками»: девушки в коротеньких шортах показали «вкусный» тверк
Едет по стране автостопом: в Новосибирске ищут пропавшую питерскую школьницу
Сорок кошек в однушке: соседи грозятся вышибить дверь и выкинуть на улицу питомцев пенсионерки
Совы, бельчата и зайчата: волонтеры спасли почти 270 птиц и животных за прошлый год
Допрыгались: следователи проверят новосибирский батутный центр
Мои глаза счастливы: девушки устроили откровенную фотосессию у шеста с гирляндами
Мусор под контролем: переполненных контейнеров станет меньше
Ушло в суд: новосибирские следователи закончили расследование дела о хищении 8 миллионов в детской больнице
Самый завидный новосибирский холостяк: экс-бойфренд Лизы Боярской женился
«Бабуля огонь»: новосибирцы оценили «пламенный» головной убор пассажирки метро
Ослепительная красота: в морозном небе Новосибирска засияло солнечное гало
Салонный вор: новосибирца застали на месте грабежа, распивающим вино
«Дойдем до Верховного суда»: против хирурга, возможно, оставившего подростка бездетным, закрыли уголовное дело
Больше двадцати карет: Новосибирская область получила новые машины «скорой помощи»
Ушла на день рождения: полицейские нашли бросившую в квартире ночью ребенка мать
Чуть не сорвалось: новосибирец заплатил крупный штраф за пьяное вождение, чтобы продать квартиру
Человек-эпоха: ушел из жизни последний председатель Верховного Совета СССР