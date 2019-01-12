Поджег людей из-за обиды: бездомный расправился с «друзьями» с помощью «коктейля Молотова»
В больницу Новосибирска доставили 34-летнего пострадавшего мужчину с ожогами головы, туловища и рук.
В одном из тоннелей теплотрассы на улице Владимировской 11 января в 5.40 разыгралась трагедия. Между собравшимися погреться и отдохнуть бездомными произошла ссора. Обиды, нанесенные друг другу в ходе конфликта, толкнули одного из участников на преступление.
- Мужчина на близлежащей автозаправке наполнил бензином бутылку, вернулся обратно и через люк бросил емкость с зажигательной смесью в секцию теплотрассы, где находилось несколько человек, - рассказали в отделе полиции №2 «Железнодорожный» УМВД России по городу Новосибирску. - В результате один человек получил ожоги, другие люди не пострадали, - говорится в сообщении.
Пострадавшего с ожогами 2 и 3 степени в областную клиническую больницу доставила бригада скорой помощи.
Практически по горячим следам поджигатель был задержан. Им оказался 35-летний новосибирец без определенного места жительства. Сейчас он помещен под стражу и дает показания. По факту поджога возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Ему грозит от 2 до 8 лет лишения свободы.