Поджег людей из-за обиды: бездомный расправился с «друзьями» с помощью «коктейля Молотова»

СЕГОДНЯ 08:23 2019-01-12T08:23:01+03:00

В одном из тоннелей теплотрассы на улице Владимировской разыгралась трагедия

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В больницу Новосибирска доставили 34-летнего пострадавшего мужчину с ожогами головы, туловища и рук.

В одном из тоннелей теплотрассы на улице Владимировской 11 января в 5.40 разыгралась трагедия. Между собравшимися погреться и отдохнуть бездомными произошла ссора. Обиды, нанесенные друг другу в ходе конфликта, толкнули одного из участников на преступление.

- Мужчина на близлежащей автозаправке наполнил бензином бутылку, вернулся обратно и через люк бросил емкость с зажигательной смесью в секцию теплотрассы, где находилось несколько человек, - рассказали в отделе полиции №2 «Железнодорожный» УМВД России по городу Новосибирску. - В результате один человек получил ожоги, другие люди не пострадали, - говорится в сообщении.

Пострадавшего с ожогами 2 и 3 степени в областную клиническую больницу доставила бригада скорой помощи.

Практически по горячим следам поджигатель был задержан. Им оказался 35-летний новосибирец без определенного места жительства. Сейчас он помещен под стражу и дает показания. По факту поджога возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Ему грозит от 2 до 8 лет лишения свободы.